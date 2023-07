Fuerte y claro. Gabriela Serpa sorprendió a propios y extraños al emitir un comunicado donde denuncia que fue víctima de tocamientos indebidos durante un evento en Paiján, al cual asistió como modelo y animadora.

Y es que la integrante del elenco “JB en ATV” señaló que no se brindaron las medidas necesarias para su seguridad durante su estancia en dicho evento. “El pasado 01 de julio acudí al local discoteca Leo Dance de Paiján. Muy a mi pesar durante el desarrollo del evento por el cual se me contrató, no se brindó las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctima del delito de tocamientos indebidos”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, la menor de las hermanas Serpa también se mostró indignada con el accionar de dicha discoteca, quienes minimizaron el hecho y no se han hecho responsables hasta el momento.

“Debo rechazar tajantemente como mujer este tipo de comportamientos. Igual rechazo el contenido de la discoteca que busca minimizar de forma inescrupulosa un delito, dejando constancia que nunca hicieron nada para detener al agresor”, agregó.

Por último, Gabriela Serpa envió un mensaje reflexivo a sus seguidoras para que nunca toleren ningún tipo de agresión en su contra, y aseguró que tomará medidas legales frente a esta complicada situación.

“Quiero dejar en claro que las mujeres no podemos tolerar violencia o tocamientos de ningún tipo. Confío en que los operadores de justicia en coordinación con mi abogado logren imponen una sanción ejemplar al agresor” , finalizó diciendo.

