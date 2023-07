Gabriela Serpa se encuentra en el ojo pública en las último días, luego que diera por “finalizados” los rumores sobre un posible romance con Alfredo Benavides. Y es que la modelo aseguró que el cómico, pese a sus 51 años de edad, “le falta mucho por madurar”.

“Cuántas veces me ha choteado a nivel nacional. Mi mamá, mis tías me dicen: ‘Ya no ruegues hija, el amor no se ruega, eres una chica bonita’”, comenzó diciendo la modelo.

“Ya perdió su oportunidad. Es lo que él piensa, yo ya di mi posición (de no tener un romance con Alfredo) y me voy a quedar así”, agregó para Trome.

Por otro lado, la también actriz cómica sorprendió al dejar entrever que el hermano de Jorge Benavides necesitaría recibir ayuda de un profesional para “sanar” algunos asuntos internos que no le dejarían avanzar en el plano sentimental.

“Quería ser poliamoroso, estar con sus bebitas. Alfredo tiene sus años, obviamente tiene problemas psicológicos que debe curar y de ahí que me llame. Si estoy disponible, sí, si no, ya fue”, expresó Gabriela.

