Patricia del Valle, la reconocida modelo peruana, ha ganado notable popularidad en las redes sociales al mostrar tanto su vida profesional como su faceta como madre de una niña de cinco años.

Además, como influencer, utiliza la plataforma de TikTok para desmitificar la visión idealizada de la maternidad. Comparte, a Diario Ojo, su experiencia real, incluyendo los desafíos y dificultades que enfrenta como madre que trabaja.

¿Cómo ha influido la maternidad en el tipo de contenido que compartes ahora?

Mi Instagram es más que todo para trabajo, ahí suelo publicar muchas cosas, pero en TikTok es una plataforma en la cual yo sí puedo expresarme como soy. Hablar un poco más abiertamente.

A raíz de que he ido creciendo poco a poco en esa plataforma, he querido involucrar la parte de ser madre. Ahí hay muchas personas que romantizan la maternidad. Y en uno de los videos que yo subí les contaba mi experiencia de que ser mamá no es color de rosa. Es un sufrimiento que quizás muchas personas no nos dicen.

¿Cómo fue el proceso de incluir a tu hija en tus videos y en tu trabajo?

Poco a poco yo me he dado cuenta de que cuando he ido incluyendo a mi hija o el tema de maternidad en mis videos, a la gente le interesa porque usualmente no cualquier trabajo te acepta con tu hijo.

Desde que mi hija nació que yo he ido a trabajar y siempre me han aceptado con ella. Al comienzo iba con mi mamá, porque obviamente era muy bebé y no he tenido ningún problema. Los clientes siempre me han entendido. Y ahora que está grande también.

Ella al crecer en el mundo de la moda, viendo que yo estoy haciendo fotos, le ha empezado a gustar. Como vi que le gustaba todo ese aspecto de la fotografía y posar, poco a poco íbamos intentando y ahora justo hemos hecho una campaña para la diseñadora Annaiss Yucra.

Debe ser significativo el compartir tu pasión con tu hija...

La verdad que creo que por esa parte sí, me siento bendecida porque es difícil trabajar con un hijo al costado y que ellos me digan “no te preocupes, acá nos acomodamos”, la verdad es que me hace sentir bien.

¿Cómo has percibido la reacción de tus seguidores ante tu contenido sobre la maternidad?

A raíz de que yo he contado, sí he visto que hay demasiadas mamás que se sienten identificadas. Me agradecen porque casi todas las personas romantizan el ser mamá y la verdad no es nada así,. Es un sufrimiento como el que conté en un Storytime sobre mi parto, donde lo que me pasó fue violencia obstétrica, pero yo no sabía que era eso hasta que lo subí a TikTok y recién empecé a ver los comentarios.

¿Quiénes son tu red de apoyo en tu maternidad?

Siempre recibo la ayuda de mi mamá o a veces de mi pareja. Tengo el apoyo de los dos, obviamente tengo que decirles con anticipación. Más ahora siento que como he llegado recién (al Perú), estoy un poco alborotada.

¿Qué situaciones difíciles has tenido que pasar al tener un trabajo que demanda que estés fuera del país?

Yo empecé a viajar desde que ella tenía un año o menos, ni siquiera caminaba. Hay etapas que yo me he perdido. El día que ella nació, yo le hice una promesa, le dije “el día que tú aprendas a caminar, yo voy a estar ahí tomándote de tus manos” y no lo pude cumplir, porque yo estaba de viaje, y ella aprendió a caminar con mi mamá. Me puse muy triste, porque fue algo que yo le prometí como madre. Me perdí demasiadas cosas, porque hubo una época que me fui seis meses, cuando llegué, ella no me reconoció, me afectó demasiado.

Ahora ya tiene cinco años y se entristece más de que yo me vaya. Me ha sorprendido, esta vez yo he llegado y había globos, torta, eso es lo que quería hacer para mí. Me alegra alegre que sea muy detallista. De repente, a veces me siento mal como madre yéndome y dejándola, pero en el fondo siento que estoy haciendo bien, que estoy haciendo lo correcto.