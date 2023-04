SE DEFIENDE. Leonard León se cansó de las críticas y a través de sus redes sociales respondió a todas sus detractoras que lo han criticado duramente luego de que su ex pareja, Karla Tarazona, le impusiera una denuncia por deber 78 mil soles en pensión de alimentos.

La situación lega del cantante se han complicado pues tiene prohibido salir del país y su Tarazona se ha negado a reducir el monto de la deuda por lo que nuevamente ambos personajes están enfrentados.

Leonard León y su polémico mensaje

El cantante de cumbia se defendió y lanzó polémicos comentarios contra las mujeres que no trabajan y exigen a sus parejas el pago de la pensión de alimentos para sus hijos.

“Yo podría pensar que las mujeres que me dicen sinvergüenza, ¿son mujeres que están esperando solamente el dinero del ex? (...) Hay excelentes profesionales mujeres, pero hay mujeres que solamente están esperando el dinero del ex, sin hacer nada”, explicó el cumbiambero.

Luego, Leonard León afirmó que los hijos son responsabilidad de ambos padres y que es un 50% para cada uno. “Las personas que más creen eso (que debo 78 mil soles) son algunas mujeres, la gran mayoría son mujeres. Yo les quiero decir a ustedes, no solamente la responsabilidad es del hombre, es un 50 - 50, 50% el hombre y 50% la mujer, no solamente el hombre trabaja sino también la mujer”, sentenció.





