Indignante. Jossmery Toledo rompió su silenció y volvió a lanzar un polémico comentario a través de su historia de Instagram que presuntamente sería una indirecta contra Rosa Fuentes, aún esposa de Paolo Hurtado, jugador con quien protagoniza el último supuesto escándalo de infidelidad que ha remecido chollywood.

¿Indirecta contra Rosa Fuentes?

El mensaje de Jossmery le ha valido muchas críticas en redes sociales. “Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene en casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia. Hay gente que tiene bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad”, se pude leer en la historia de Instagram de la modelo.

Mensaje de Jossmery Toledo en Instagram

El público y varios personajes de la farándula peruana han repudiado la actitud de la ‘Tombita’ frente a la situación y como ha perjudicado la polémica a la aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes quien están embarazada y presenta amenaza de aborto según estudios clínicos.





