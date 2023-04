El ex pelotero Roberto Martínez se sumó a los personajes de Chollywood que han dado su opinión sobre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo luego de que ambos volvieran a protagonizar un ampay en el que se les ve muy cariñosos en un búngalo en Santa Eulalia, pese a que el ‘Caballlito’ Hurtado aún está casado y su esposa tiene amenaza de aborto.

Lo usuarios en redes sociales han repudiado al futbolista y a la ex chica reality por lucirse públicamente en medio del escandalo de infidelidad y por los chats en los que el ‘Caballito’ amenaza a su esposa y le advierte de que se “prepare para la guerra”.

¿Qué le recomendó Roberto Martínez a Paolo Hurtado?

El ex esposo de Gisela Valcárcel estuvo en el programa de Paco Bazán, “El Deportivo en otra cancha” y dio su punta de vista respecto al tema, “Él puede fallar, ella puede ser lo que tú quieras, pero cuando cruzar la línea de la familia es el problema. Yo me he separado dos veces y tengo una relación maravillosa con la mama de mi hijo. He fallado como esposo y como hombre, pero no puedo confundir las cosas”, explicó el ex capitán de Universitario de Deportes.

Luego Roberto Martínez indicó que no es nadie para juzgar pero considera que Paolo Hurtado debería asumir su error antes de que sea demasiado tarde y pierda a sus hijos.

“No soy quién para juzgarlo. Lo que me sorprende es que un chico que ha jugado tanto en el extranjero, tiene mundo, se ha preparado y ha ganado plata, crucen el lado familiar de esa manera cuando pueden llegar a una conciliación. Asume tu error, qué pierdes, lo que vas a perder son tus hijos. Olvídate”, agregó el ex pelotero.

Roberto Martínez comentó situación de Paolo Hurtado y Josmery Toledo (video: ATV)





TE PUEDE INTERESAR