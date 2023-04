“Serruchan” a “Baby Brune”. La modelo Melissa Paredes le mandó su apoyo a Brunella Horna por su delicada condición de salud y las complicaciones que la han alejado de las pantallas. Sin embargo, la actriz aseguró que no tendría ningún problema en reemplazarla en la conducción de ‘América Hoy’.

Como se recuerda, Melissa Paredes estuvo frente a la conducción del programa ‘Préndete’ pero su regreso a la pantalla chica no tuvo éxito por lo que salió del espacio de espectáculos poco después y ahora la ex esposa del ‘Gato’ Cuba consideraría volver junto a sus ex compañeros de ‘América Hoy’

“Trabajo es trabajo. Me encantaría volver a la pantalla chica, sería lindo. Hay un proyecto para teatro, así que estoy feliz y contenta. Vamos a ver qué pasa”, indicó para el diario local Trome durante la avant premiere de la nueva película peruana “Soltera, casada, viuda, divorciada”.

Melissa Paredes sin rencores

Como se recuerda, las conductoras de ‘América Hoy’, Ethel Pozo y Janet Barboza lanzaron duras críticas contra Melissa Paredes, quien en ese momento era parte del programa, por el escándalo de su romance con su ahora prometido Anthony Aranda. Sin embargo, la actriz dijo que no guardar rencores.

“Bueno, pero, ¿quién no ha sido crítico? Varias personas lo han sido. Yo soy una persona que nunca me apego a algo ni a nada. Ante todo, soy súper profesional y si me llaman para trabajar de cualquier lado, siempre lo haré y de la mejor manera. Eso es lo más importante”, explicó

“Creo que ha pasado tanto tiempo, así que no me suma acordarme de cosas que no vienen al caso, yo dejo fluir y todo bien. Tampoco es que me haya peleado con ellas, ¿no?”, finalizó la ex del ‘Gato’ Cuba.





TE PUEDE INTERESAR