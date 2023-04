El escandalo mediático que ha sido el ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo ha provocado que muchos personajes de chollywood salgan a dar su opinión y el querido “Cuto” Guadalupe no podría ser la excepción, y es que el ex jugador tiene bastante cercanía con el ‘Caballito’ y su esposa Rosa Fuentes, pues los conoce desde el 2009 cuándo recién eran novios.

El ex jugador fue consultado por las cámaras del programa ‘América Hoy’ sobre la situación que atraviesa Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, aunque en un inicio prefirió mantenerse al margen por la cercanía que tiene con la aún pareja de esposos, luego el creador de “La Fe del Cuto” no dudo en señalar el error que el ‘Caballito’ cometió y no lo eximió de culpas.

El mensaje del ‘Cuto’ a Paolo Hurtado





‘Cuto’ Guadalupe indicó que espera que Paolo Hurtado y Rosa Fuentes puedan superar esta complicada situación, pues considera que una relación de tantos años no debería acabar así. “Yo tengo una hermosa amistad con Paolo, lo conozco desde el 2009, prefiero no hablar mucho del tema” indicó en inició para luego afirmar que también conocer a la esposa del ‘Caballito’. “A Rosa también , los conozco desde el 2009 cuando empezaron de novios”.

El ‘Cuto’ Guadalupe tiene la fe de que la pareja aún pueda salvar su matrimonio. “Espero que esta pesadilla termine lo más pronto posible y pueda verlos también en algún momento, porque una reacción de tantos años no es justo, no es dable que estén pasando lo que está pasando ahorita”, explicó para América Hoy.

Además, el ex futbolista le mandó su “chiquita” a Paolo Hurtado. “Yo no voy a decir que él es inocente ni nada de esas cosas. Yo solo puedo hablar en general que a veces pasan cosas que uno a veces no mide el daño que puedes ocasionar y eso lo estamos viendo”, sentenció ‘Cuto’ Guadalupe.





