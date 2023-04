La modelo Jossmery Toledo rompió su silencio y se pronunció en sus redes sociales tras las imágenes en donde se le ve en besos y abrazaos con el futbolista Paolo Hurtado, quien aún está casado con Rosa Fuentes. La extombita lanzó un sugerente mensaje para sus críticos tras las amenazas del jugador del Cienciano a la madre de sus tres hijos.

Mediante su cuenta de Instagram, la exchica reality publicó una polémica frase que muchos lo han tomado como una respuesta a Rosa Fuentes, quien acusó a Hurtado de ‘abandonar’ a sus pequeños en Estados Unidos.

¿Qué dijo Jossmery Toledo sobre nuevo ampay con Paolo Hurtado?

“No hables de lo que no sepas, no te metas en lo que no te importa y no juzgues lo que no viviste”, fue el mensaje que compartió Jossmery Toledo este 18 de abril de 2023 en sus historias.

Ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

El “Caballito” Paolo Hurtado y la modelo Jossmery Toledo volvieron a ser captados en situaciones comprometedoras el pasado fin de semana. La pareja fue vista en apasionados besos en un club campestre de Santa Eulalia, donde estuvieron acompañados de amigos y familiares del jugador.

Jossmery Toledo sobre nuevo ampay con Paolo Hurtado. Foto: (Instagram/@jossmerytol).