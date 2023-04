Se defiende. Jossmery Toledo está en el medio de la tormenta por ser la “manzana de la discordia” entre Paolo Hurtado y su esposa Rosa Fuentes, luego de que la ex chica reality y el futbolista protagonizaran un ampay en el que se lucen muy amorosos juntos acompañados de la familia del pelotero en Chosica.

La popular ‘Tombita’ ha sido duramente criticada por el público y por supuesto por la propia Rosa Fuentes, quien utilizó sus redes para despotricar contra la ex policía y su aún esposo tildándolos de “sinvergüenzas”. Sin embargo, Jossmery Toledo no se quedaría callada y decidió responder con todo a través de su historia de Instagram. ¿Acaso será un respuesta a sus detractores o una indirecta contra la esposa de Paolo Hurtado?

Jossmery Toledo se defiende

La modelo utilizó sus historias de Instagram para mandar lo que presuntamente sería una indirecta contra la esposa de Paolo Hurtado. “No hables de lo que no sepas... No te metas en lo que no te importa... Y no juzgues lo que no viviste...”, es el duro mensaje que se puede leer en su red social. Sin embargo, la publicación no dice a quien está dirigida por lo que no podemos decir con certeza si es para la esposa de su ‘Caballito’ o para sus múltiples críticos.

Sin embargo, usuarios en redes especulan que la respuesta de Jossmery Toledo sería la primero de muchas, luego de que el futbolista le advirtiera su a Rosa Fuentes que la ‘Tombita’ saldría a contar su verdad y que desde ahora se pelee con ella. “Ahora, así como hablas, le voy a decir a ella que salga a hablar. Ya te pelearás contra ella pues. Ella va a salir a hablar. Ahora le voy a decir, le voy a contar todo para que ella salga a hablar. Aquí yo no voy a quedar mal no más. ¿Quieres jugar sucio? Ok”, indicó desafiante el jugador.

