Demasiadas similitudes. Jossmery Toledo y Tilsa Lozano tendrían más en común de lo que pensamos, pues no solo serían hermosas modelos, sino que también han sido la manzana de la discordia en el matrimonio un pelotero e incluso la ‘Tombita’ habría ‘reciclado’ la frase que la ‘Vengadora’ usó para defenderse en medio del escandalo que protagonizó con el ‘Loco’ Vargas y su esposa Blanca Rodríguez.

Jossmery Toledo no se quedó callada y luego del nuevo ampay de Paolo Hurtado, la ex chica reality utilizó su historia de Instagram para mandar un contundente mensaje a todos sus detractores, lo curioso es que hace nueve años atrás, Tilsa Lozano escribió un mensaje similar en su cuenta de Facebook con el mismo propósito.

El mensaje de Jossmery Toledo y Tilsa Lozano

“No hables de lo que no sepas... No te metas en lo que no te importa... Y no juzgues lo que no viviste...”, publicó la ´Tombita’ en su cuenta oficial de Instagram como respuesta a todas las críticas que ha recibido tras su ampay con el jugador peruano ‘Caballito” Hurtado. El curioso dato fue exhibido por el conductor de espectáculos Rodrigo González en la última edición del programa “Amor y Fuego”.

El popular ‘Peluchín’ resaltó las precisas similitudes de ambos escándalos y al parecer la historia podría volver a repetirse nuevo años después con Jossmery Toledo y Paolo Hurtado como los protagonistas.

Jossmery Toledo y Tilsa Lozano utilizan frases similares para defenderse de ampay





