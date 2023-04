Magaly Medina no estuvo nada feliz con la despedida de que le hicieron los conductores de ‘América Hoy’ a su compañera Brunella Horna, luego de que anunciara su salida indefinida del programa por motivos de salud. La ‘Urraca’ criticó que Ethel Pozo y Janet Barboza no le preguntaran nada respecto a Camila Ganoza y la graves denuncias que enfrenta su esposo Richard Acuña.

Fiel a su estilo, Magaly Medina llamó ‘sobonas’ a las conductoras de ‘América TV’. “Hubo muchos cuestionamientos que no ha respondido, pero como son tan sobonas no le preguntan las cosas ¿Por qué no le preguntaron qué se siente que en la despedida de soltero, Richard Acuña le mandó fotos con el torso desnudo a Camila Ganoza?”, indicó bastante indignada la conductora.

Además, les recordó las insinuaciones de Richard Acuña hacia Camila Ganoza en las que les enviaba “fotos hot”. “¿Por qué no le preguntaron qué se siente que en la despedida de soltero, Richard Acuña le mandó fotos con el torso desnudo a Camila Ganoza?”, reclamó la conductora.

¿Por qué no le preguntaron sobre las agresiones físicas y psicológicas? ¿Sobre las declaraciones de la decoración del departamento o que usaba los lentes de Camila Ganoza? No hay preguntas incómodas”, agregó la ‘Urraca’





