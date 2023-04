LO DIJO TODO. Nicola Porcella se confesó y habló sobre lo que fue su relación con Angie Arizaga, la cual estuvo llena de polémica entre idas y venidas cuando ambos participaban en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’.

En una entrevista con Giancarlo Granda en el canal de YouTube ‘Tiempo muerto’, el ex capitán histórico de las ‘Cobras’ reveló algunos picantes detalles y confesó cuáles son sus arrepentimientos respecto a su romance con Angie.

Una relación caótica

“Yo creo que hay una historia muy fuerte detrás, agresiones nunca hubo, eso yo estoy tranquilo y el que lo diga que lo pruebe, pero creo que se perdió mucho la manera de hablarnos, de parte de los dos (...) De mi parte, se perdió el respeto”, explicó el chico reality.

Además, Porcella reconoció su error al hablar con Angie Arizaga con insultos y palabras soeces. “Soy hombre no me van a creer nada de lo que diga. Me van a decir ‘poco hombre’, así que preferí callarme. Le deseo lo mejor porque es una chica espectacular, pero no estuve con la persona correcta”, contó.

Nicola Porcella: “Angie sacaba lo peor de mí”

El también actor de televisa confesó que su relación con Angie Arizaga sacaba lo peor de él. “Sacábamos lo peor de cada uno, y no era”, indicó.

Luego expresó que aún se arrepiente de no haber acabado antes su relación. “Me arrepiento de haber continuado con una relación que iba a terminar así (...) Todo el mundo me decía: ‘Nicola esto no va terminar bien’”, finalizó.





