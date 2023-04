¿Un bebé en camino? Los rumores del posible embarazo de Angie Arizaga se hacen cada vez más fuertes y las cámaras del programa ‘Más Espectáculos’ buscaron a Jota Benz para consultarle si es que en unos meses se convertirá en padre.

La relación entre Angie Arizaga y Jota Benz es una de las más solidas de chollywood y las de ‘Esto es Guerra’, por lo que no es de extrañar que sus seguidores estén esperando que la pareja de el siguiente paso y tengan un bebé. Cabe resaltar que no es la primera vez que la pareja despierta la sospechas de los fans, pues anteriormente, la ex de Nicola Porcella fue captada en una clínica de fertilidad.

Jota Benz responde sobre posible embarazo de Angie Arizaga

En la última edición de ‘Más Espectáculos’, Jota Benz decidió hablar sobre el presunto embarazo de Angie Arizaga y su respuesta sorprendió a todos sus fans y televidentes. “Ya vez, otra vez, están como las cuentas de Instagram también, ocho cunas armadas tengo en mi casa, nueve cunas con esta”, dijo a modo de broma el ex guerrero.

Sin embargo, para la desilusión de los fans de la pareja, el joven competidor indicó que no están aún no tienen planes de un bebé, aunque dijo que no lo vería como un problema si se da el caso. “No, para nada, pero como hemos dicho, el día que eso llegue va a ser la felicidad y la bendición más grande del mundo”, agregó.





