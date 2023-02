La actriz Andrea Luna opinó sobre el trabajo actoral de algunos chicos reality. En esta ocasión, la expareja de Pietro Sibille se refirió específicamente a Angie Arizaga y Nicola Porcella, quienes fueron parte de la serie de América TV ‘Ven baila quinceañera’.

En una entrevista con el youtuber ‘Chiquiwilo’, la artista peruana señaló la importancia de la preparación para convertirse en un buen actor y destacar en este medio.

¿Qué dijo Andrea Luna sobre actuaciones de Angie Arizaga y Nicola Porcella?

“Angie es buena gente. Es que les dan la oportunidad y la aprovechan, pero obviamente si no se preparan. Todos tienen derecho a empezar, pero tienen que tomarlo con seriedad. Si no estudias, si llegas tarde, si no te importa, haces un papel mediocre y ya no te llaman” , dijo Luna en un inicio.

“Yo trato de no ser mala onda con mis compañeros. Si veo alguien nuevo es darle la bienvenida y hacerlo parte del equipo para que pueda trabajar. Siempre y cuando esa persona realmente quiera y sepa qué herramientas tiene. Si le falta todas las herramientas (…) Es culpa de las personas que lo han puesto ahí” , agregó.

Asimismo, Andrea Luna comentó sobre una escena viral que protagonizaron la ‘Negrita’ y el capitán histórico de las Cobras y que generó tremendas críticas contra ellos por su falta de talento.

“¿Has visto alguna actuación de estos chicos reality?”, le preguntó el conductor. “Esa escena que vi no estaba bien, yo creo que vi justo de una escena que creo que era de Angie y Nicola donde lo habían secuestrado. Como que ‘Oe’ sí, me secuestraron’ ‘Habla, todo bien’ (…) Daba risa”, respondió Andrea.

