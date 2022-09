Este miércoles 14 de septiembre de 2022, Pietro Sibille rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre la denuncia por agresión de su expareja Andrea Luna. El actor negó haber agredido física y psicológicamente a la actriz y se mostró totalmente incómodo cuando le preguntaron por ese episodio.

El recordado ‘Mandril’ de ‘La Gran Sangre’ fue cuestionado por una reportera de ‘Amor y Fuego’ durante el lanzamiento de la obra “¿Quién manda en casa?”.

¿Qué dijo Pietro Sibille sobre Andrea Luna?

Apenas comenzaron a interrogarlo por Andrea Luna, el actor se mostró totalmente furioso. “¿Te consideras una persona violenta?”, le preguntaron.

“No, para nada. ¿A que quieres llegar?”, respondió. “Andrea Luna, tu exnovia, te acusó de ser violento con ella, ¿es cierto eso Pietro?, replicó la periodista.

“Porque me preguntas si soy una persona violenta, a mí me parece que estás siendo sinuosa y yo no soy tonto. No y no voy a responder ninguna otra pregunta más y ya sabía que iba a llegar a eso”, dijo Sibille muy molesto.

TE PUEDE INTERESAR