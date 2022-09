Este jueves 15 de septiembre, Gigi Mitre se pronunció sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, quienes confirmaron a través de sus redes sociales que se convertirán en padres. La presentadora expresó su preocupación por la pequeña hija del ‘Gato’ y Melissa Paredes.

La dupla de Rodrigo González consideró que no era el momento para que el futbolista y la empresaria agranden la familia, pues ambos todavía están afrontando problemas con la custodia de sus niñas.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre embarazo de Ale Venturo?

“Un niño es verdad, no es cliché, es una bendición, ellos eran una pareja estable. Sin embargo, ahora ellos van a tener que lidiar, independientemente de la felicidad que sienten por la llegada de un nuevo miembro de la familia, es que le van a decir, ¿que explicación le van a dar a la hija que tiene con Melissa Paredes?, donde se supone Ale Venturo era la tía y que no eran pareja, era como una amiga y tal” , comentó la presentadora Willax TV en un inicio.

“También Ale Venturo aún no está divorciada y acaba de solucionar la relación de fricción que tenía con el papá de su niña. Ahora una nueva dinámica familiar, si bien para ellos es de felicidad, no creo que sea fácil, igual no creo que era el momento, sin embargo, eso también está de Dios; ahora las cosas han cambiado ahora ellos ya van a ser una familia con un propio hijo de los dos sumado a que cada uno tiene hijos por su lado. Entonces creo que mucha ayuda profesional van a necesitar para que eso funcione bien en la medida de lo posible, definitivamente para los otros niños si es algo distinto a lo que estaban acostumbrados en su día a día, sobre todo para la hija que tiene con Melissa”, agregó.

