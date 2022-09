Karla Tarazona, conductora de “D’ Mañana”, opinó sobre Ale Venturo, quien este 14 de setiembre confirmó que se convertirá en madre junto al futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La presentadora cuestionó a la rubia empresaria por embarazarse tan ‘rápido’ del integrante del Boys.

Durante el magazine de Panamericana TV, la exesposa de Rafael Fernández y sus compañeros cuestionaron a la parejita luego de las explosivas declaraciones de la madre de Melissa Paredes.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Ale Venturo?

“Yo tengo una pregunta porque el día de ayer la mamá de Melissa hizo unas declaraciones como dando a entender que al fin pueda salir la verdad. Entonces yo me pregunto... ¿Una mujer ya experimentada como Ale que ya tiene una hija, un hombre como el Gato Cuba que ya tiene una hija, crees tú que de chiripazo, de casualidad, a los dos meses de relación se va a embarazar? ¡No hay chiripazo!” , comentó Karla Tarazona en un inicio.

“Aquella mujer que dice: ‘ay, se me chispoteó’, no, ni amor. Uno muy bien sabe, a una adulta no se le chispotea nada”, reprochó la Tarazona. “Entonces la Ale Venturo de repente le hizo creer al ‘Gato’ Cuba que se estaba cuidando y no lo hizo, puede ser también” , agregó ‘Metiche’.

TE PUEDE INTERESAR