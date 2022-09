No todo son rosas y risas en un matrimonio, ya que las discusiones son parte de ello, pero Karla Tarazona y Leonard León, decidieron verlo como oportunidad y televisaron en el programa de Magaly Medina, todas las peleas que tenían, con insultos incluídos.

Los cibernautas de TikTok, revivieron una de las tantas peleas de la pareja, en donde se sacan los trapitos al aire y hasta se tornan agresivos y en esta ocasión, la mecha que prendió la dinamita, fue que la entonces modelo, no quería quedarse en una fiesta de Leonard León.

Karla comenzó señalando que si él no se quiere ir, ella se irá para dejarlo con sus “bataclanas”, sin esperar que su entonces esposo, le responda: “Tú en algún momento fuiste bataclana también, yo te he visto por la televisión, la vaca no se acuerda cuando fue ternera”.

Por si fuera poco, uno de los fundamentos de las peleas entre ellos, fue que no tenían relaciones sexuales desde hace seis meses y Leonard no perdía la oportunidad para reclamarle: “Tú tienes que ponerte a pensar que yo hace seis meses que no la veo, ya te imaginarás como tengo la brújula”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO