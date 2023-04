Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al referirse nuevamente a la tóxica y complicada relación sentimental que vivió durante años con Angie Arizaga cuando ambos formaban parte del reality de competencia “Esto es Guerra”.

Y es que el modelo peruano reveló que por mucho tiempo optó por el silencio, cuando los distintos medios le preguntaban sobre los motivos de ruptura con la popular ‘Negrita’. Sin embargo, asegura que hoy en día le desea lo mejor a su expareja.

“Soy hombre, no me van a creer nada de lo que diga. Me van a decir ‘poco hombre’, así que preferí callarme (...) Le deseo lo mejor porque es una chica espectacular, pero no estuve con la mujer correcta”, dijo Nicola en el adelanto del programa de YouTube del periodista Giancarlo ‘El Flaco’ Granda.

Cabe señalar que ahora, Angie Arizaga mantiene una estable relación con Jota Benz, con quien sueña casarse y formar una familia. Aunque le cueste hablar de ella, Porcella recordó lo difícil que fue el mediático romance. “Sacábamos lo peor de cada uno” , agregó.

Por otra parte, el también influencer no dudó en también mandarle su ‘chiquita’ a los competidores que ahora forman parte de ‘EEG’. “ La gente de ahí no suma para nada. No sé por qué están ahí. Si volviera, lo primero que haría, sacaría a la mitad. Solo volvería a los realitys en Perú si compitiera contra ‘EEG’” , finalizó diciendo.

