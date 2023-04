Tras las recientes declaraciones de Camila Ganoza en la que afirmó que Richard Acuña, el padre de su única hija, se llevó sin su consentimiento de viaje, el excongresista no pudo evitar defenderse y lo hizo ante una reportera de Magaly Medina, a quien le confesó parte de la historia en la que tampoco quedaría bien parada la ex del empresario.

Según comentó Richard Acuña, el problema comenzó cuando Camila Ganoza, no quiso permitirle viajar a su hija en común a menos que su nana vaya con ellos e intentó que el excongresista le firme una serie de peticiones antes que parta con su pequeña: “Lo único que hizo fue extorsionarme y me dijo que me pedía que le suba la pensión, que no le quite el seguro a su papá y a su mamá y que le dé una pensión de por vida, así ella se comprometa o no”.

Por su parte, Camila Ganoza volvió a aclarar que no desea el dinero de Richard Acuña y que su denuncia es por otro motivo: “Esto no va por un tema económico, lo que más quiero y la demanda es por un régimen de visitas, ella tiene un padre que tiene todas las posibilidades económicas y a ella por derecho le toca”.

