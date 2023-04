Al igual que el caso de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, esta vez Richard Acuña y su expareja Camila Ganoza emprendieron una batalla legal por la tenencia compartida de su menor hija.

“Lo que invoco es a establecer una tenencia compartida y por ello espero que la justicia resuelva prontamente como corresponde, al ser yo un padre que cumple con todas las obligaciones que me competen y sobre todo con amor puro hacia mi menor hija”, se lee en su documento que publicó hace poco el actual esposo de Brunella Horna.

En medio de esta controversia, el político mandó al programa ‘Amor y Fuego’ algunas de las conversaciones que sostuvo con la madre de su hija. En uno de los chats de WhatsApp se puede leer el reclamo que le hizo a Camila Ganoza por una fotografía de su hija con su actual novio Renzo Pietroni.

“Cómo es eso que te estás mudando con mi hija si que yo sepa como padre (...) Camila estás vulnerando mis derechos de patria potestad y espero que no la estés llevando con tu pareja, que desde ya te digo que no me parece que nuestra hija se siente en sus piernas y tenga expresiones de cariño no acordes a su edad y con un extraño que no es su padre” , se lee en chat.

Richard Acuña se refiere a una fotografía del Instagram de Camila Ganoza donde su pareja carga en sus piernas a la pequeña.

Rodrigo González decidió apoyar, en este tema, al excongresista: “En esto le doy la razón, porque cuando pasó con Melissa y el gato ‘Activador’, dijeron ‘ay sí de dónde habrá salido ese ‘gato techero’, pero como es hijo de empresario, ¿no pasa nada? Mi hija en las piernas de nadie se sienta”.

Richard Acuña y su reclamo a Camila Ganoza

Richard Acuña y su reclamo a Camila Ganoza

Richard Acuña pide perdón a Brunella Horna por escándalo con Camila Ganoza

A través de su cuenta de Instagram, Richard Acuña ofreció disculpas públicas a sus hijos y a su esposa Brunella Horna, quien hasta el momento no ha dicho nada de las denuncias que pesan contra su pareja.

“Todas mis palabras son verdad y siempre he actuado con la mejor intención para proteger a mis cuatro menores hijos. Sin embargo, quiero ofrecer DISCULPAS PÚBLICAS de todo corazón a mis hijos, a mi esposa y en especial a mi pequeña hija por todos los malos momentos que están pasando. Sé que no ha sido fácil para ellos, pero quiero que sepan que siempre estaré ahí para defenderlos” , expreso en su comunicado.

TE PUEDE INTERESAR