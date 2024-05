Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Gabriel, de 53 años, que vive en Chorrillos:

Doctorcita, espero pueda atender mi caso pronto. Estoy teniendo muchos problemas con mi esposa, Judith, porque sus gustos decorativos no coinciden con los míos. Ella es muy exagerada con los colores y los adornos, no quiero sonar muy crítico pero es huachafa, la verdad.

Desde que nos casamos, he notado que su estilo es muy extravagante y exagerado. En un inicio no me molestó mucho porque entre el cuidado de nuestros hijos y los deberes del hogar a ambos nos faltaba tiempo para decorar nuestra casa. Sin embargo, ahora mis hijos son independientes y Judith ha tomado su ausencia como una oportunidad para redecorar el hogar. Grave error.

Ha pintado las paredes de color naranja. Los cojines son azules y nuestros sillones siempre han sido verdes. Me da dolor de cabeza entrar a la sala de mi casa y ver que parece un circo. Además, a mi Judi le gusta poner adornitos en cada rincón, esto sobrecarga mucho el ambiente y parece que está desordenado.

Ya hemos tenido una conversación sobre este tema, pero parece que no me entiende. Me dice que “es cuestión de gustos” y se justifica argumentando que a ella le gusta como se ve. No le importa si a mí no me agrada, solo quiere sentirse cómoda por su cuenta.

No quiero hacerla sentir mal, pero me preocupa que nuestra convivencia se vea afectada a largo plazo si no modifica un poco los ambientes. ¿Qué me recomienda?

CONSEJO

Estimado Gabriel, si realmente te incomoda esta situación debes comunicárselo a Judith antes de que siga adquiriendo nuevas decoraciones para el hogar. Involúcrate en la actividad de decorar para que se tome en cuenta tu opinión, hagan una búsqueda juntos. De esta manera, ambos estarán de acuerdo con cada cambio. Dialoguen pacíficamente.