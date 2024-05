Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marcelo, de 33 años, que vive en Surco:

Doctora, besé a la prometida de mi hermano y ahora no dejo de sentirme culpable. Desde niños, Ruben y yo hemos tenido casi los mismos gustos. Al igual que yo, él siempre tuvo problemas para enamorarse. Sus últimas dos relaciones no duraron mucho porque su trabajo como abogado absorbía gran parte de su tiempo. Incluso, a veces bromeábamos de que el hospital era su segunda casa. Y bueno, yo estaba en la misma situación sentimental, con la diferencia de que no soy tímido ni tan ocupado como él.

Mi hermano me presentó a Martha y extrañamente sentí una gran atracción por ella. Al instante me negué a aceptar ese sentimiento y me alejé. Tras un año y medio de mudarme a Surco, Rubén me visitó y me dio la gran noticia: se casa dentro de un mes. Pero me pidió un favor que me dejó helado. “Por favor, ayuda a mi mujer en lo que necesite. Acompáñala a hacer las compras que requiere, brother”, expresó.

En esas salidas, Martha me fue cautivando más y más hasta que un día decidimos ir por un trago, a ella se le pasaron las copas así que la llevé a su departamento y, cuando menos lo imaginé, nos estábamos besando apasionadamente, pero no tuvimos relaciones. Al siguiente día, intenté hablar sobre lo que pasó, pero mi futura cuñada no mencionó el tema en lo absoluto, así que creo que no recuerda nada. Me siento confundido y no sé si contárselo a Ruben. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querido Marcelo, tienes que enfrentar a Martha y contarle lo que pasó, pero si sigue negándose, entonces piensa bien si debes hablar con tu hermano porque es posible que no te crea. Con esto no digo que ocultes las cosas, pero analiza qué puedes perder. Lo mejor que puedes hacer es macar tu distancia con Martha para que esto no se vuelva a repetir. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe