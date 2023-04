Se le viene la noche. La situación de Paolo Hurtado cada vez se complicada más, pues su aún esposa Rosa Fuentes lo denunciará por violencia psicológica y pensión de alimentos, así lo confirmó su abogada en la última edición del programa de espectáculos Magaly Tv La Firme.

La defensa de Rosa Fuentes afirmó que el futbolista no escapará de sus responsabilidades y se procederá con las denuncias ante su negativa a querer conciliar con su aun esposa y llegar a un acuerdo de divorcio por el bien de los hijos que tienen juntos.

Rosa Fuentes denunciará a Paolo Hurtado

La abogada Claudia Zumaeta, quien asumió la defensa de Rosa Fuente, explicó que su patrocinada no cuenta con recursos en Estados Unidos y señaló que Paolo Hurtado no cumplió con sus responsabilidades como padre a lo que aseguró que el futbolista no puede ignorar sus deberes.

“Vamos a demandarlo por muchísimas causales, divorcio, que ya está en curso (...) Alimentos porque tiene que darlos, no se va a sustraer de su responsabilidad y lo último por violencia psicológica y una violencia económica”, expresó la letrada.

En ese sentido, Zumaeta también explicó que Paolo Hurtado no ha mostrado verdadero interés por conciliar pese a los pedido de Rosa Fuentes, quien según su abogada quiso resolver el asunto lo antes posible por le bien de sus menores hijos y de su estado gestante.

“Solo han sido llamadas evasivas, le mandé una propuesta y no quiso, le dije por lo menos contéstame para trasladarme qué es lo que deseas y nunca lo ha hecho, la intención (de conciliar) no está”, explicó Zumaeta.





