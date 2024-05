Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Antonio, de 42 años, que vive en Chorrillos:

Doctorcita, acudo a usted con un terrible problema en mi matrimonio. Mi esposa Mirtha y yo hemos estado casados por muchos años, pero recientemente hemos empezado a tener inconvenientes en nuestra vida íntima.

El problema empieza cuando compartimos un encuentro pasional y ella insiste en apagar todas las luces. Entiendo que tal vez puede sentirse insegura ya que no tiene el mismo físico que cuando éramos veinteañeros, pero a mí eso no me importa. Yo la sigo amando y encontrando muy atractiva.

Para mí vernos los rostros durante la intimidad es importante para fortalecer nuestros vínculos emocionales. Ya se lo he dicho a Mirtha, le he explicado que para mí su físico no debe hacerla sentir insegura. Pero cuando intento mantener la luz prendida, se enoja conmigo y prefiere detener toda la actividad para irse a dormir.

Me gustaría encontrar una manera de abordar este tema con sensibilidad y comprensión, para que ambos podamos sentirnos satisfechos y cómodos durante nuestros momentos íntimos. Sé que es algo delicado para ella, tampoco quiero presionarla y que termine evadiéndome por completo cuando la seduzco. ¿Qué me recomienda hacer?

CONSEJO

Estimado Antonio, aproxímate a ella con mucho tacto. No esperes a compartir un momento íntimo para tocar el tema. Conversa con Mirtha y procura entender por qué prefiere tener las luces apagadas cuando están juntos en la cama. No la presiones. Vayan gradualmente intentando mantener las luces encendidas, pero respeta su ritmo. Ánimos.