Con 24 años de trayectoria en la música, Jesús Alberto Rodríguez, más conocido como “El Viejo” Rodríguez, es un destacado productor musical, que acaba de recibir el Premio Capemúsica por su destacada trayectoria artística, un reconocimiento que afirma “lo sorprendió”.

“El Viejo” también es un ejemplo de resiliencia y lucha. Hace 5 años le diagnosticaron cáncer de riñón, sumado a una enfermedad genética que padecía, lo llevaron a atravesar un duro camino de tratamientos y recuperación.

Pero, aunque el cuerpo se frena, la mente continúa activa. Por ello, desde su estudio de grabación en su casa, el premiado productor musical, ganador de una Gaviota de Plata en Viña del Mar, continúa trabajando. “El Viejo” no para.

- ¿Cómo surge el apelativo “El Viejo”?

Cuando nací me pusieron el nombre de mi padre Jesús Alberto. Y a mi padre en la escuela militar de Arequipa le decían “El Viejo”. Cuando yo nací, me pusieron su nombre y al mismo tiempo su chapa. Él era “El Viejo” y yo “El Viejito”. Eso se fue convirtiendo en una marca gracias a “La Voz Perú”, donde trabajé como director y productor musical.

Tiene 24 años de trayectoria profesional. IHa grabado con Eva Ayllón, Gianmarco, Christian Meier, Álex Lora del "Tri", Luis Enrique, entre otros artistas. FOTO: Mario Zapata / GEC

- Tienes hasta un escudo con tu marca, ¿quién lo diseñó?

Lo diseñó mi esposita linda, es el logotipo de la tienda boutique que estoy poniendo aquí (su casa), donde se van a vender guitarras de todas las gamas. Tengo una colección de 15 guitarras. Mi primera guitarra es del año 64, es una Falcón que heredé de mi padre.

Logo de la tienda boutique de guitarras de "El Viejo". FOTO: Mario Zapata / GEC.

- ¿Qué otros instrumentos tocas?

El piano. A los 11 años me pusieron un profesor de piano clásico, que debo confesar no me gustaba mucho. Pero finalmente esa metodología me hizo aprender y a la fecha también me sirve (para trabajar).

- Hace poco recibiste el premio Capemúsica por trayectoria…

Es una premiación importante. Me agarraron frío, no pensé que me iban a dar un reconocimiento. Cuando me dieron la noticia fue algo muy emotivo. Y en el momento (de recibir el premio) debo confesar que fue súper emotivo ver a todo el público de pie, aplaudiendo. Fue increíble, realmente vivo muy agradecido.

Ha ganado la Gaviota de Plata en Viña del Mar y hace poco dos premios Capemúsica. FOTO: Mario Zapata / GEC

- Trabajar en “La Voz Perú” te dio más exposición

Mi primer despegue fue trabajar 8 años con Gianmarco como su músico. Trabajar con él es un referente importante, ser su guitarrista ayuda mucho. Supe sacarle provecho a eso. Pero cuando me llamaron para “La Voz Perú” creo que fue el despegue ya como marca.

- ¿Qué te da la música?, sobre todo en el momento en que tu salud atraviesa por una etapa difícil

La música, a la fecha ha sido mi medicina. Después de mi familia, creo que mi razón de seguir viviendo es la música. Me meto al estudio y comienzo a crear y ahí me puedo pasar horas. Es como una terapia. El año pasado, me desperté un día y aparte de no tener movimiento en las piernas, comencé a sentir hormigueo en las manos. Agarré la guitarra y no podía tocar y yo me quería morir. Te juro, me puse a llorar. Me afectó muchísimo, entré en un cuadro de depresión del cual me costó salir. Gracias a las terapias, hace unos 3 meses se me soltaron las manos y nuevamente comencé a tocar.

- Háblame de tu familia. ¿Cómo se llama tu esposa?

Mi esposa se llama Gailid Ladrón de Guevara. Nos conocimos por Facebook. En esa época yo trabajaba en “La voz Perú” y hacía vídeos de contenido. Ella vio el vídeo de Eva Ayllón donde yo estaba trabajando y de la nada me escribió, me dijo “qué guapo estás”. Yo me sentí como un princeso. Ella estaba en México.

Tiene una colección de 15 guitarras. Su primera guitarra es del año 64, es una Falcón que heredó de su padre. FOTO: Mario Zapata / GEC

- ¿Ninguna fan te había hecho eso antes?

Sí, claro, pero una mexicana no. Empezamos a ser amigos y un día ella me dice, cuando quieras venir a Cancún acá tienes casa. Y yo le tomé la palabra y a las dos semanas le mando el pantallazo de mi pasaje. Yo no podía seguir de amiguito online. Nos conocimos y fue click a la primera. Ahora tenemos un hijito de 4 años, y casi 6 años de casados. Todo muy bien, gracias a Dios. Ahora no puedo vivir sin ella.

- Hablemos de tu diagnóstico...

El tema del diagnóstico es lo que poco a poco he ido difundiendo a la gente que necesita saber ciertas cosas. Lo primero que hago, es decir no tomen mucha gaseosa, no coman embutidos de preferencia, esas cosas pasan la factura y a mí me la pasó de una forma radical. Porque el cáncer de riñón que me diagnosticaron hace 5 años terminó llevándose mis riñones y ahora vivo con hemodiálisis, hasta aplicar a un trasplante. Pero primero oncología me tiene que dar de alta, porque el cáncer me generó una metástasis en la columna, lo cual hizo que me operen y al final terminé sin movilidad en las piernas hasta que mi médula se desinflame y pueda con terapia nuevamente volver a caminar. Yo siento que soy un mensajero para el público, para que la gente se cuide un poquito más.

ALGO MÁS

Este domingo 14 de junio se realizará el espectáculo “‘El Viejo’ Rodríguez y sus amigos”, en el Centro Comercial Bolívar, en Pueblo Libre. Participarán Ruby Palomino, Jairo Tafur, Micheille Soifer, Susan Ochoa y Los hermanos Yaipén. Las entradas se consiguen al 991145474.