Convivir con un perro o un gato aporta compañía y bienestar, pero también implica prestar atención a un elemento que muchas veces pasa desapercibido: la caspa de mascotas. Estas diminutas partículas de piel muerta, junto con restos de pelo y saliva, pueden permanecer suspendidas en el aire o adherirse a muebles, textiles y otros objetos del hogar, convirtiéndose en una fuente de alérgenos para las personas en casa.

Aunque no es posible eliminar por completo estos alérgenos, mantener una rutina de limpieza ayuda a reducir su presencia y a crear espacios más cómodos para toda la familia. Expertos de Dyson comparten cinco recomendaciones para lograrlo1:

Limpia los juguetes de tu mascota con frecuencia: Los juguetes pueden acumular caspa, bacterias y suciedad con el uso diario. Lo ideal es separarlos según su material antes de limpiarlos. Los juguetes de peluche pueden lavarse en la lavadora, con un ciclo suave mientras que los de goma pueden limpiarse con agua tibia y jabón, asegurándose de enjuagarlos y dejarlos secar completamente antes de volver a utilizarlos. No olvides la cama y las mantas: Las camas, cojines y mantas donde descansan las mascotas concentran una gran cantidad de pelo y caspa. Antes del lavado, es recomendable sacudirlos para retirar el pelo suelto. Posteriormente, pueden lavarse en lavadora o a mano con detergente y secarse por completo para favorecer una limpieza más profunda. Aspira entre cada lavado: La limpieza no termina cuando la ropa de cama sale de la lavadora. Aspirarla periódicamente ayuda a retirar la caspa que se acumula entre un lavado y otro. Hay aspiradoras inteligentes diseñadas para capturar partículas microscópicas, permiten limpiar superficies como camas, sofás y otros espacios donde las mascotas pasan gran parte del tiempo. Mantén limpias las superficies del hogar: La caspa también se deposita sobre mesas, estantes y otras superficies. Pasar regularmente un paño de microfibra ayuda a capturar estas partículas y evita que vuelvan a dispersarse en el ambiente. Complementa la limpieza con aire más limpio: Además de acumularse en muebles y textiles, algunas partículas asociadas a las mascotas, como la caspa, pueden permanecer en el aire. Los purificadores equipados con filtración HEPA, ayuda a capturarlas y complementa las rutinas de limpieza del hogar.

Mantener limpios los juguetes, las camas y los espacios que utilizan las mascotas no solo contribuye al bienestar de perros y gatos, sino que también ayuda a reducir la acumulación de alérgenos dentro del hogar. Incorporar estos hábitos de forma constante permite disfrutar de la compañía de las mascotas en un ambiente más limpio y confortable.