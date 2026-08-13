El mes del Día del Niño trae consigo la pregunta de, ¿qué regalar? Aunque juguetes, videojuegos o ropa suelen encabezar la lista, cada vez son más las familias que buscan celebrar la fecha compartiendo experiencias que permanezcan en la memoria mucho después de terminar el viaje.

Agosto ofrece una oportunidad para hacerlo. Entre el Día del Niño y el feriado por Santa Rosa de Lima, el mes invita a planificar una escapada que permita desconectarse de la rutina, descubrir nuevos paisajes y compartir tiempo de calidad en familia.

“Los viajes familiares tienen un valor que va mucho más allá del destino. Durante el trayecto se generan conversaciones, aprendizajes y momentos compartidos que muchas veces terminan convirtiéndose en los recuerdos más valiosos para los niños. Por eso, vale la pena planificar una experiencia pensada para que todos disfruten”, comenta Paola Carrizales, gerente comercial de Móvil Bus.

Si buscas regalar experiencias, estas son cuatro alternativas según el tipo de recuerdo que quieres construir con tus hijos:

- Si quieren que sus hijos se conecten con la naturaleza: Tarma es una excelente alternativa para las familias que buscan bajar el ritmo y disfrutar del aire libre. Durante la visita podrán recorrer el Santuario del Señor de Muruhuay, conocer el complejo arqueológico de Tarmatambo o visitar la Gruta de Huagapo, una de las cavernas más conocidas del país. Además de admirar el paisaje, los niños tienen la oportunidad de descubrir cómo cambian los ecosistemas de la sierra central y desarrollar una mayor conexión con la naturaleza.

- Si quieren despertar su curiosidad por la historia: Huánuco permite que los niños conozcan parte de la historia del Perú fuera del salón de clases. Uno de los principales atractivos es el complejo arqueológico de Kotosh, hogar del famoso Templo de las Manos Cruzadas, considerado uno de los centros ceremoniales más antiguos de América. El recorrido puede complementarse con una visita al puente Calicanto, la Plaza de Armas y otros espacios históricos de la ciudad, despertando la curiosidad de los más pequeños mientras conocen nuevas culturas y tradiciones.

- Si buscan acercarlos a las tradiciones del Perú: Huancayo ofrece un viaje donde la cultura está presente en cada recorrido. Las familias pueden visitar el Parque de la Identidad Wanka, recorrer mercados tradicionales, descubrir la riqueza artesanal del Valle del Mantaro y probar algunos de los platos más representativos de la región. Más que observar, los niños tienen la oportunidad de interactuar con nuevas costumbres, conocer el trabajo de los artesanos y comprender la diversidad cultural del país a través de experiencias cercanas y dinámicas.

- Si sueñan con una aventura inolvidable: Tingo María es el destino ideal. Explorar una cueva, caminar entre vegetación amazónica y observar especies de flora y fauna hacen de Tingo María un destino ideal para las familias que disfrutan la aventura. El Parque Nacional Tingo María alberga atractivos como la Cueva de las Lechuzas, senderos naturales, miradores y espacios donde los niños pueden acercarse a la biodiversidad de la selva peruana.

Consejos para disfrutar mejor un viaje con niños

* Involúcralos en la planificación y permíteles elegir alguna actividad del recorrido.

* Organiza un itinerario flexible que combine momentos de exploración con espacios para descansar.

* Lleva juegos de viaje, libros o dinámicas que hagan del trayecto parte de la experiencia.

* Consulta previamente el clima del destino y prepara ropa adecuada para los cambios de temperatura.

* Aprovecha el viaje para reducir el tiempo frente a las pantallas y fomentar la conversación y las actividades compartidas.

Al final, lo que los niños atesoran y suelen recordar es el tiempo y las experiencias que vivieron junto a su familia. Una caminata por la naturaleza, descubrir un sitio arqueológico, probar un plato típico o explorar un paisaje por primera vez pueden convertirse en recuerdos que los acompañen durante muchos años.