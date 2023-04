Paco Bazán sorprendió a propios y extraños al realizar una particular reflexión por Semana Santa, asegurando que encontró a Dios hace siete meses y que cambió su vida totalmente. Además, contó que es un católico practicante que va todos los días a misa y recibe la eucaristía.

“Soy católico. Tengo una fe viva en el rosario, lo llevo siempre conmigo, incluso en el programa. Hace seis o siete meses me pasó algo... Aún no estoy listo para hablar de eso y de alguna manera Dios me encontró o me dejé encontrar. Entonces, hoy sí practico una fe viva, soy un católico caliente que va a misa de lunes a domingo y recibo la eucaristía todos los días”, comenzó diciendo.

Asimismo, el conductor de ATV señaló que nunca se había sentido tan feliz y tranquilo en su vida. “Nunca he sido más feliz en mi vida. Es increíble cómo cuando te entregas, la verdadera libertad está en tu entrega. Los que somos católicos sabemos que la cristiandad es un remedio, una medicina para el alma”, agregó para Trome.

Sin embargo, las reacciones de los cibernautas en redes sociales no se hicieron esperar, poniendo en tela de juicio el acercamiento a Dios que habría tenido Bazán.

“Arrepiéntete de todos los goles monces que te hicieron”, “La conciencia te acusa que gran maldad habrás hecho y descarga y crees que limpias tu conciencia diciendo que encontraste a Dios”, “Ojalá que encuentre inteligencia, carajo”, “Este payaso”, “Diga lo que diga este idiota, nadie le da importancia”, “Hipócrita”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

