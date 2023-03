Durante el programa online de Erick Osores y Gonzalo Núñez, la producción decidió poner los audios del raje de Eddie Fleischman en contra de Paco Bazán, quien se encontraba como invitado del show y no dudó en despotricar contra su colega.

Tras escuchar el primer audio en el que Eddie Fleischman raja de Paco Bazán como exfutbolista y ahora como conductor, su reacción fue esta: “Él es un maletero, mala leche, mala persona, acomplejado, un tarado que se cree mejor que todo el mundo”.

Paco además decidió darle un consejo a Eddie, con el fin de que no ande criticando con odio a todo mundo: “Este miserable, porque para mí es un miserable, este pobre hombre, en serio, abraza a tu familia, sal a correr, métele un sol de alegría a tu vida”.

Luego del escándalo, Paco decidió pedir disculpas, no porque no piense lo que dijo, sino por su forma de expresarse: “Yo le pido disculpas a Fleischmann por haberle dicho todo lo que dije, no quita que yo lo sienta, pero no debí de decirlo”, además acusó de ser “mermelero” a Eddie.

