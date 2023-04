LE DIJERON DE TODO. En la última edición del programa ‘Amor y Fuego’ los conductores de espectáculos Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardaron nada y arremetieron contra Jossmery Toledo por la supuesta indirecta contra Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado y que tiene amenaza de aborto.

La ‘Tombita’ utilizó sus historias de Instagram para responder a sus detractores. Sin embargo, no esperaba que los usuarios en redes sociales la repudiaran por su criticable actitud y lo insólito del mensaje.

Peluchín y Gigi destruyen a Jossmery

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ dejaron notar su indignación especialmente por una parte del mensaje en la que Jossmery habla sobre familia e hijos. “Hay gente que tiene hijos pero no tiene familia”, escribió la ‘Tombita’ lo que desató la ira del conductor.

“Esa parte... amárrate las manos o alguien de su entorno que le haga un favor y le quiten el teléfono. ¿No ha sido suficiente con lo que han hecho que tienes que mandar este tipo de mensajitos que lo único que revelan es el grado de bajeza al que es capaz de seguir llegando? Jossmery, de verdad, trátate ”, exclamó molesto el popular Rodrigo González.

“Ya te vamos a ver llorando lágrimas de sangre”, agregó el conductor para luego preguntarle a la ex chica reality si el mensaje que lanzó en realidad no iba dirigido para sí misma. “¿Qué es esto? ¿tu epitafio? Se sigue sepultando a sí misma, pareciera que quiere que le pongan esto en la lápida, te estas terminando de matar públicamente”, sentenció.

De la misma forma, la compañera de Rodrigo, Gigi Mitre no se quedó atrás y lanzó duras críticas contra la modelo tildándola de ‘sinvergüenza’. “De verdad qué sinvergüenza, no como insulto, sino que de verdad no tiene vergüenza, caradura”, explicó la conductora.





