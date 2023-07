Tilsa Lozano estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde se refirió a los problemas que ultimamente habrían surgido en su matrimonio con Jackson Mora. Sin embargo, la modelo no pudo evitar referirse, fiel a su estilo, a su “enemiga” televisiva, Magaly Medina.

Todo se dio cuando la conductora Janet Barboza le consultó a la exconejita si es que en algún momento habría analizado casarse con el luchador, pero con bienes separados.

“Si quieren tomarlo como machista, pero si yo me consigo una pareja con más dinero que yo, me voy a casar con bienes mancomunados , pero si tiene menos plata, me voy a casar con bienes separados. Lo lamento, así pienso”, comenzó diciendo la popular ‘Rulitos’.

En ese sentido, Tilsa dejó entrever que la ‘Urraca’ sería una persona “hipócrita” por ahora ser amiga de Sheyla Rojas, todo porque ‘Sir Winston’ mantiene negocios con el notario Alfredo Zambrano.

“Yo no juzgo a la gente por lo que tiene o no tiene. Ni de repente rajo de alguien y la trato para abajo, pero como ahora estás con alguien que tiene plata ya podemos ser amiguis, yo no soy así”, sentenció Lozano.

Tilsa Lozano ‘chanca’ a Sheyla por ser amiga de Magaly

Al tocar el tema de Magaly Medina, Janet Barboza le consultó a Tilsa si es que en algún momento podría ser “amiga” de la conductora de ATV y así limar asperezas de años.

“O sea, ¿nunca te vamos a ver de la manito con la vecina?”, preguntó sarcásticamente la presentadora del magazine matutino.

“No, de la mano jamás. Jackson puede hacer negocios con quien le de la gana, pero yo tengo mi propia personalidad. No porque a mi marido le caiga bien alguien, yo voy a estar de perrito faldero y a mi me tiene que caer bien y ser amiga. El que me cae mal, me cae mal”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR