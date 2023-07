Tilsa Lozano minimizó la gravedad de la polémica que atraviesa su esposo Jackson Mora luego de que Magaly Medina revelara que los mensajes de amor que le escribía a la popular ‘Tili’ los hacía con ayuda de su Community Manager. La ex modelo no dudo en arremeter contra Magaly y le recordó uno de sus momentos más recordados.

La esposa de Jackson Mora se presentó en el magazine ‘América Hoy’ para aclarar la situación con sus pareja e indicar no se molestó con él, pues no considera que fuera algo grave y que toma “las cosas de quien viene”. Además, aseguró que la ‘Urraca’ tiene algo contra ella y que no ha superado algunas cosas del pasado.

“ Ya sabemos que la señora, cualquiera cosa que va a decir de mi lo va aprovechar, lo va a desmenuzar y gozar un poco ”, señaló Tilsa. Luego Ethel Pozo pidió continuar con las preguntas hacia la ex modelo y dijo: “Vamos a la siguiente pregunta a ‘calzón quitado’, a lo que la esposa de Jackson Mora replicó inmediatamente. “ No, no, yo no soy la que me quito el calzón en la tele ”, respondió entre risas refiriéndose a Magaly.

Tilsa Lozano arremete contra Sheyla Rojas por acercamiento a Magaly

Además también criticó a Sheyla Rojas por mostrarse muy cerca a la ‘Urraca’ en su reciente viaje juntas a Cusco. La popular ‘Tili’ explicó que jamás estaría de la mano con Magaly, aunque su marido hiciera negocios con la pareja de la ‘Urraca’

“ Jackson puede hacer negocios con quien le de la gana pero yo tengo mi propia personalidad y no porque a mi marido le caiga bien, yo estoy atrás de perro faldero y digo: “Ahora me tiene que caer bien, ahora si estamos estamos de amigas ”, sentenció Tilsa Lozano.





