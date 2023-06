La noche de este 29 de junio de 2023, durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina se burló cruelmente de Tilsa Lozano, cuando descubrió que las dedicatorias de amor de Jackson Mora, no las escribió él, sino su Community manager.

Fue Claren Andersen, exCommunity Manager del boxeador, quien reveló que él era quien redactaba las dulces y románticas dedicatorias de amor para la exVengadora.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Tilsa Lozano?

Tras mostrar los chats del deportista con su extrabajador, la ‘Urraca’ no desaprovechó la oportunidad para burlarse de la exmodelo.

“Si tú creías que tu Jackson Mora era súper romántico cuando te escribía en redes sociales esas palabras bonitas, donde expresaba un sentir amoroso, donde contaba cosas muy lindas, muy bonitas, vinculadas a ustedes. Pues si tú creías que él lo creaba de su cabecita y que él lo escribía con sus manitos, todo producto de su creatividad e imaginación, pues te equivocas”, comentó Magaly Medina en un inicio.

Asimismo, le recordó su relación extraclandestina con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. En el femenecido programa ‘El valor de la verdad’, la exconejita reconoció haber sido la amante del exfutbolista.

“Oh, qué pena me da. Qué pena me das, pero bueno ¿qué podemos esperar? La examante del ‘Loco’ Vargas debería estar bien agradecida que este hombre se casó con ella. Se casó contigo, ¿qué esperas? que también los mensajes de amor se los escriba él, no le da para tanto pues, es boxeador, ¿qué quieres?” , agregó con ironía.