Acá es un tema que se usa mucho esto, entonces acá (Estados Unidos) lo hacen así”

No es nada tonto. El empresario Rodney Rodríguez confirmó enque se casó con Isabel Acevedo por el régimen dey explicó sus razones.dijo Rodney, quien se encuentra junto a ‘’ en Puerto Rico, a donde llegaron para festejar su cumpleaños. Por su parte, la ex deaseguró que no tuvo problemas en casarse bajo estas condiciones., explicó Acevedo. Video: