La noche de este 28 de junio de 2023, durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina criticó duramente a Luciana Fuster por cambiarse el nombre por ‘Perú' luego de ganar el ‘Miss Grand Perú 2023′, certamen de belleza que organizó Jessica Newton.

“Internacionalmente, ya no me llamo Luciana Fuster, sino que ahora me llamo Perú; y pues a partir de este momento solo aceptaré críticas constructivas en lo que respecta a mi trabajo y mi carrera”, dijo Fuster en el programa ‘Mande quien Mande’.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Luciana Fuster?

“Ay Luciana Fuster está más desubicada, está que pisa algodones. Después que le dieron a dedo el título de ‘Perú Grand’ porque pobre las chiquitas que concursaron con ella, pero ahora dice que su nombre no es Luciana Fuster y se ha cambiado el nombre, dice y me llamo Perú con ‘p’ de patria”, manifestó la ‘Urraca’.

“Yo me sentiría avergonzada que te llames Perú, me sentiría avergonzada porque tú no representas a mujeres como yo . No gracias tampoco te la creas, hay que ir bien aterrizada porque tienes que primero decir que ese título te lo regalaron , así, que una persona que es consciente lo dice. Yo le escuché decir la vez pasada, ‘no saben todo el sacrificio que implicó llevar esta corona’, ¿cuál?, cuando algo te lo dan como si te lo sacaras de un sorteo, ¿dónde está el sacrificio?”, agregó.

