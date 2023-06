Brunella Torpoco, cantante de 24 años de edad, no tuvo roche en contar cada uno de los retoques estéticos a los que se ha sometido para mejorar su apariencia desde que inició su carrera musical. La salsera ha tenido un drástico cambio de imagen y ahora tiene una esbelta e impactante figura.

“Yo siempre desde que empecé mi carrera musical siempre he sido transparente y siempre he dicho mis cosas. No soy de contar mi vida privada, pero en esta oportunidad, si la gente me lo ve (retoques estéticos), tengo que contarlo. Ya son varias reencauchadas, pero si nos queda bien, pues felicidades”, dijo Brunella al programa de Magaly Medina.

¿Cuánto gastó Brunella Torpoco en cirugías?

La interprete de ‘Hondas Costumbres’ mostró como era su ‘antes’ de saltar la fama y mencionó que gastó una fuerte suma de dinero en su radical cambio. Ella reveló que se ha gastado 6 mil dólares en retoques estéticos.

¿Qué cirugías se ha hecho Brunella Torpoco?

Asimismo, detalló la lista de ‘arreglitos’ a los que se ha sometido para mejorar su apariencia. Este fueron algunos de los cambios que se hizo la salsera: Reducción de las mejillas y cejas, colocación de ácido hialurónico en labios y nariz, modificación de la dentadura, aumento de busto, y una liposucción.

“Me quité las bolitas de Bichat porque si tu buscas mis fotos de hace años, verdaderamente parezco Quico. Cuando comencé a salir en la tele me di cuenta como se veían mis cachetes”, contó al programa de ATV.