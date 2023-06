Carlos ‘Tomate Barraza y Vanessa López habrían retomado su relación. Los exesposos visitaron el set de ‘Amor y Fuego’ este jueves 28 de junio y sorprendieron al mostrarse muy cariñosos. De acuerdo a un colaborador del programa de espectáculos, la expareja se dio un ‘piquito’ antes de ingresar a las instalaciones de Willax TV.

Esto ha provocado que se empiece a especular que la modelo y el músico ha retomado su romance, el cual estuvo envuelto en escándalos y enfrentamientos.

“Está loco, me da risa. Estamos bien, somos amigos (...). Ya no vamos a pelear, lo prometo, ya hemos hablado mucho. Mientras que él se porte bien, yo estoy tranquila”, dijo Vanessa muy risueña. Por su parte, ‘Tomate’ Barraza comentó entre risas: “Ella quiere (el beso), pero yo no. Si ella escoge el verdadero hombre, yo la voy a aplaudir, pero tiene que ser igual que yo”.

¿Qué dijo Gaela Barraza sobre supuesta reconciliación entre su padre y Vanessa López?

La joven Gaela Barraza se mostró en contra de una supuesta reconciliación entre su padre y su exmadrastra. ¿A ti te gustaría que ‘Tomate’ vuelva con Vanessa?, le consultaron. “No hay forma ”, respondió. la ‘Miss Teen Model World 2023′ muy enérgica.

“La etapa de ellos (de romance) ya pasó y ahorita los dos están haciendo un papel de padres increíble. A mi papá lo veo más tranquilo en estos momentos”, agregó.

