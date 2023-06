Daniela Darcourt, de 26 años de edad, se pronunció sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel, quien enfureció tras escuchar a la salsera decir que Sergio George “se burla de los sueños” de los cantantes peruanos y salió en defensa del productor musical. Como se sabe, el músico fue acusado por Farik Grippa de convencerlo de firmar un ‘contrato abusivo’ con la disquera de Gil Shavit, el cual lo ha dejado en bancarrota.

“Estoy en desacuerdo con Daniela Darcourt, porque ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de los artistas (…). Yo no creo que se haya burlado del sueño de dos chicos ”, dijo la ‘Señito’ iracunda en un enlace con ‘América Hoy’.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel?

La producción de ‘Amor y Fuego’ se comunicó con Daniela Darcourt para que diera su descargo por las críticas de Gisela Valcárcel: “Mi manera de decir las cosas no le cae bien a todo el mundo. Si alguien tiene que decir algo de mí que lo diga, bacán, y si no les gusta mi opinión, pues también yo lo respeto.

“Voy a seguir siendo como soy, directa y frontal, precisa con las cosas que a mí me parecen correctas. Las injusticias no me gustan” , agregó la cantante.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre Sergio George?

“No se dejen engañar, que ya yo lo viví (...) No le vendan sus sueños a nadie” , fueron los comentarios que hizo Daniela sobre Sergio George y que provocó el enojo de Gisela Valcárcel.

