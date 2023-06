Sergio George, el reconocido productor internacional, respondió al salsero peruano Farik Grippa , quien lo acusó de convencerlo de firmar un contrato ‘abusivo’ con Gil Shavit, dueño de la disquera Chim Pum Music.

El puertorriqueño, quien ha trabajdo con artistas de la talla como Daddy Yankee y Marc Anthony, realizó una transmisión EN VIVO por Instagram donde descargó toda su furia.

“¿Incumplimiento de un contrato? Si tú no sacaste música, broder, saca música entonces y dime que no se cumplió. (Mejor reconoce que) Yo he firmado un contrato 50/50 yo, yo. Mencionan cosas de estafa, de estafador, ¿en qué estafé? Estoy confundido. ¿A quién estafé? ¿Cuándo estafé yo?”, comentó el músico.

Indicó también que no considera que él o el empresario Gil Shavit estén lucrando con el talento peruano.

“Cualquier cosa que Gil y yo hacemos se piensa que es un ataque con el peruano, se cree que se está lucrando, ¿lucrando qué? ¿Cómo me lleno los bolsillos yo? Es difícil batallar contra mucha mentalidad” , sostuvo.

¿Cómo Sergio George convenció a Farik Grippa de firmar contrato con Chim Pum Music?

Farik Grippa comentó que, a pesar de las dudas, Sergio George le dijo: “Farid, vamos a hacer la mejor producción del mundo, te vamos a internacionalizar, tú eres un talentazo, la gente de afuera te ha comenzado a ver con buenos ojos, no te preocupes que tenemos la inversión”

“[¿Firmaste contrato con Chim Pum Music por Sergio George?] Sergio, fue quien en realidad me trajo a esto. Yo no iba a firmar este contrato, pero un día él viene a Perú, y nos reunimos con mi papá y mi manager, y me dice: ‘Farid, no tengas miedo hermano, siempre los grandes artistas han tenido miedo de firmar con disqueras , pero yo te garantizo que esta va a ser una disquera muy grande’. A mí no me interesaba trabajar con alguna disquera, porque yo era un artista independiente, me autogestionaba todo”.