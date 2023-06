Magaly Medina reprochó las recientes declaraciones del cómico ‘Pepino’ contra su compañera Dayanita, actriz transgénero de 26 años de edad. La ‘Urraca’ exigió al integrante de ‘JB en ATV’ que trate a la artista trans como mujer y pidió respeto para ella.

“Es un chiquillo y no lo tengo en cuenta, porque es un muchacho que para mí no me suma... Lo conozco desde mocoso y le cayó la fama de la noche a la mañana”, fue lo que dijo ‘Pepino’ y lo que generó las críticas de la figura de ATV.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Dayanita y las personas transgénero?

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ sacó cara por Dayanita y las personas transgénero. Resaltó que a las personas se le debe tratar con el género que ha decidido y se sienta cómoda.

“Ningunea a Dayanita y todavía la llama ‘este chico y lo conozco desde mocoso’. Estamos en el mes del orgullo LGBTQIA y a las personas hay que tratarlas con el género con el que ella se sienta cómoda y si Dayanita se siente cómoda como mujer, no te refieras a ella, como si fuera un hombre” , dijo Magaly Medina este jueves 28 de junio.

“En un mínimo de respeto porque además están en el mismo negocio, en la industria del entretenimiento... lo trata como si fuera un hombre y ella se siente como una mujer y se exhibe como una mujer, creo que en las épocas donde vivimos uno tiene que respetar eso”, agregó.