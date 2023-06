Tras el roche que vivió Pepino durante el fin de semana, cuando Dayanita y Danny lo dejaron por los suelos en un evento de provincia al ver que el comediante que afirmó que llegaría nunca se hizo presente, el nuevo engreído de Jorge Benavides decidió hablar y se disculpó con todos, menos con Dayanita.

Las cámaras de Magaly Medina abordaron a Pepino para preguntarle por su opinión sobre lo que dijo Dayanita de él y su respuesta dejó con la boca abierta a Magaly Medina: “Es un chiquillo, no lo tengo en cuenta, es un muchacho y no me suma ni me resta y me vale su opinión”.

Pero no terminó ahí, ya que le volvieron a preguntar por Dayanita y el popular ‘Pepino’ volvió a ningunear a la actriz cómica y se negó a mencionarla, como ella se siente, como una mujer: “Quién será, yo la conozco de chiquillo y le cayó la fama de un día para otro”.

Magaly reacciona a Dayanita de Pepino

Por su parte, la ‘urraca’ vio con muy malos ojos que Pepino se refiera a Dayanita como un hombre, ya que esto sería una falta de respeto a cómo se siente ella: “Si Dayanita se siente cómodo de mujer, no te refieras a ella como un hombre, es un mínimo de respeto”, añadiendo que en temas de identidad de género se debe tener mucho cuidado.

TE PUEDE INTERESAR