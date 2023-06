El cómico ambulante Junior Flores, más conocido como ‘Topito’, terminó su matrimonio con la piurana Mercedes Peña cuando conoció a Dayanita. Al menos así lo dejó entrever la dolida exesposa en una recientre entrevista con ‘Magaly TV La Firme’.

Completamente decepcionada, Mercedes Peña le mostró a Magaly Medina las conversaciones que tuvo con ‘Topito’, luego que fuera ampayado abrazando cariñosamente a Dayanita, en octubre del 2022.

Tras la difundirse las imágenes en ‘Magaly TV La Firme’, Topito le pidió perdón a la madre de sus dos hijos.

En el chat de WhatsApp se pudo leer lo siguiente: “Yo sé que con todo esto perdí a mi familia y perdí todo. Fui un tonto. ¿No me vas a decir nada más? Hace poco me decías ‘te amo’ ahora me dices que te ‘doy risa’ (...) Cuidate mucho, espero algún día me perdones”.

¿Qué dijo la exesposa de Topito sobre Dayanita?

Mercedes Peña dijo que terminó con el cómico ambulante Junior Flores en agosto del 2022 y, dos meses después, se enteró de su ampay con Dayanita.

“(¿Sabias que estaba con Dayana?) Me enteré por ustedes, yo ni por aquí pensé que se metería con Dayana (...) Le reclamé que por qué tenían el mismo tatuaje y me dijo que era el inicio de su amistad. Después Dayana en la ‘Casa de Comedia’ dice que su aniversario es el 12 de setiembre 2022, todo concuerda”.