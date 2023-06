Durante una transmisión por Instagram en la que Gabriela Zambrano conversaba con Sergio George, el productor dejó por los suelos a la salsa peruana, afirmando que nadie aquí conoce cómo es el negocio musical y ese sería el motivo por el que el género musical está “en pañales”, pero esto no le gustó nada a Magaly Medina.

“Me lo paso por el poto, a mí tú me puedes insultar todo lo que quieras”, fue este uno de los comentarios que más criticó Magaly Medina, quien afirmó que el productor está dejando ver su real cara ahora que no está en tierras peruanas.

Según Sergio George en Perú hay poco conocimiento sobre el género salsero y afirmó que este tipo de negocio está en “pañales”: “Sería chévere hacer unos talleres en Perú sobre el negocio, cómo funciona, no hay nadie que sepa cómo funciona la música”.

Magaly reaccionó y le recordó al productor que él vio y sintió que la salsa en Perú está en pañales porque escogió mal a su protegida: “Nadie tiene la culpa que haya elegido a la peor representante y se la haya llevado por todos lados y no haya pasado nada, quién lo manda a tener mal ojo”, afirmó mientras señalaba a Yahaira Plasencia.

