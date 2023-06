La relación entre el cómico ‘Pepino’ y Dayanita no es la mejor porque el cómico de ‘JB en ATV’ habría plantado en una presentación a la artista trans. Sin embargo, el humorista no dudó en defender y justificar su ausencia.

‘Pepino’ arremetió contra Dayanita frente a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ y lanzó duras palabra contra la comediante. Las declaraciones del humorista no le gustaron nada a la conductora de espectáculos quien le reclamó por tratar como hombre a la pareja de ‘Topito’.

Magaly reclama a ‘Pepino’ por tratar como hombre a Dayanita

La popular ‘Urraca’ reclamó al cómico por la forma en que se refiere a Dayanita pese a que ella se muestra como mujer. “ Ningunea a Dayanita y todavía la llama ‘este chico y lo conozco desde mocoso’. Estamos en el mes del orgullo LGBTQIA y a las personas hay que tratarlas con el género con el que ella se sienta cómoda y si Dayanita se siente cómoda como mujer, no te refieras a ella somo fuera un hombre ”, sentenció.

“ En un mínimo de respeto porque además están en el mismo negocio en la industria del entretenimiento... lo trata como si fuera un hombre y ella se siente como una mujer y se exhibe como una mujer, creo que en las épocas donde vivimos uno tiene que respetar eso ”, agregó la conductora.





‘Pepino’ ningunea a Dayanita

El cómico ‘Pepino’ sigue molesto con Dayanita y Danny Rosales, quienes lo acusaron de no presentar y plantar a la cómica durante una presentación en la Plaza Huánuco. El artista no dudo en arremeter contra la artista trans y ningunear su trabajo y trayectoria.

“ Es un chiquillo y no lo tengo en cuenta, porque es un muchacho que para mí no me suma... Lo conozco desde mocoso y le cayó la fama de la noche a la mañana ”, arremetió ‘Pepino’.





