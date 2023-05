Con la salida de ‘Dayanita’ del show de Jorge Benavides y el ingreso del cómico Pepino, quien fue señalado de ser el reemplazo de la nueva engreída de la ‘Chola Chabuca’. El talento de Kille González es observado con detalle y él decidió revelar de dónde heredó su chispa.

Según contó ‘Pepino’, su padre siempre fue la alegría del barrio, por sus constantes bromas y chispa que tenía con los vecinos: “Él fue mi primer impulsor a esto, a la comicidad. Él es el más gracioso del barrio. Donde hay vecinos riéndose ahí está mi papá”.

Gracias a los chistes que aprendió de su papá, logró ganar por primera vez algo más que risas del público: “Me pedían que cuente chiste. Yo antes de contar pedía que me den algo. Me daban caramelo, plátano, pescado. Yo contaba el chiste, pero en mi inocencia no sabía que era para mayores”.

Todo esto lo reveló en una entrevista para el diario ‘Trome’, donde además confesó que su primer sueldo en el show de Jorge Benavides, lo gastó en engreír a sus papás.

