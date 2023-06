Gaela Barraza estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, tras coronarse como Miss Teen Model World 2023. Y es que la joven no esperó recibir una sorpresa por parte de su hermanita Emiliana y la expareja de ‘Tomate’ Barraza’, Vanessa López.

En ese sentido, la modelo aprovechó la oportunidad para dedicarle unas tiernas palabras a Gaela, a quien señaló conoce desde los 5 años de edad.

“Orgullosa de Gaela. A mí me encanta verla feliz, no me quiero poner a llorar, pero la conozco desde que tiene 5 años” , comenzó diciendo Vanessa bastante emocionada.

“Feliz por ella. Acá estoy con Emiliana para que acompañe a su hermana. Les juro que yo me emociono y soy muy llorona”, agregó entre lágrimas.

Recordemos que Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López mantuvieron una relación bastante tormentosa hace algunos años atrás, fruto de lo que nació su pequeña Emiliana. Sin embargo, ahora ambos, por separado, intentan llevar una cordial amistad por el bienestar emocional de su hija.

