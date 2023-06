El lío entre el ‘paparazzi’ español Jordi Martin y Gerard Piqué parece no tener fin y esta vez el periodista decidió lanzarle una fuerte amenaza al exesposo de Shakira a quien no le perdonaría nada cuando le encuentre algún escándalo que pueda malograr más la imagen del exfutbolista.

Jordi comenzó denunciando irregularidades en las denuncias que le hizo Gerard Piqué al paparazzi español: “No es justo lo que está pasando, hay un Juez que le está desestimando varias denuncias, pero han pedido que se reabran”.

Minutos más tarde, el periodista afirmó ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ que si Piqué sacó los pies del plato una vez, lo volverá a hacer y el denunciarlo para intentar silenciarlo solo lo estaría motivando a seguirlo más: “Esto que me está haciendo es motivarme para que me ponga 24 horas a investigar qué es lo que hace y qué no hace y en el primer desliz que él tenga, ahí le daré y fuerte”.

Pero no todo quedó ahí porque el español ofreció dinero al mejor informante sobre canitas al aire que pudiera tener el exesposo de Shakira: “El primer tropiezo que cometa, ahí estaré, tengo a todo el mundo con las antenas puestas, ofrezco mucho dinero a persona que me pase información de que Piqué ha cometido un desliz o se está viendo con tal persona, ofrezco mucho dinero”.

