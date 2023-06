Durante una entrevista para el canal exclusivo para miembros de ‘Hablando Huevadas’, la cantante Yarita Lizeth contó pasajes de su vida y datos que muy pocos conocían, entre ellos su relación con el alcohol, dejando en claro que no es alcohólica, pero tampoco le es indiferente a las bebidas.

Luego de revelar que suele beber una copa o dos antes de iniciar un concierto, los conductores de ‘Radio Huevadas’ pidieron que se explique mejor este tema y ella aclaró que no bebe hasta quedar ebria: “Sí tomo, brindo, no será siempre, una vez a las quinientas, pero cuando la agarro no la suelto”.

Al parecer la cantante bebería solo en ocasiones y cuando la compañía es amigable para ella, recordando que una noche con su amiga compraron un vino y todo terminó de otra forma: “Cuando nos vamos a tomar unos vinos nos quedamos hasta las 6 de la mañana”.

¿Cuál es la bebida preferida de Yarita Lizeth?

La cantante confesó que no es de las personas que se fijan en el costo de la bebida alcohólica o en las etiquetas y reveló cuál es su preparado favorito: “A mí no me importa la marca del trago o cuánto cuesta a mí me gustan esos mates que le echan ron, su calentito, con eso me puedo emborrachar toda la vida”.

